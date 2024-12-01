

Омбудсмен: задержанные на митинге говорят о целенаправленной расправе со стороны спецназа

01.12.2024 19:03





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани заявляет, что задержанные на акции протеста граждане указывают на целенаправленную расправу со стороны спецназа.



Сообщается, что представители народного защитника посетили 125 лиц, которые были задержаны или пострадали в ходе акций протеста 28-30 ноября в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Информация по 81 человеку общественности уже была предоставлена ранее.



Представители народного защитника посетили и 44 человек, которые были задержаны на акции 30 ноября. Из них 38 рассказали о жестоком обращении со стороны полиции (11 не захотели отвечать). У 26 задержанных были обнаружены различные телесные повреждения, в основном, в области лица.



«Вызывает тревогу тот факт, что задержанные лица указывают на целенаправленную расправу со стороны членов отряда специального назначения. По словам некоторых из задержанных, они были окружены, им не давали удалиться (с территории — ред.), во время чего сотрудники правоохранительных органов наносили удары по протестующим без разбора. По словам части задержанных, они подвергались жестокому обращению не только в момент задержания, но и позже — во время пребывания в машине», — говорится в заявлении.



Омбудсмен заявил, что значительная часть задержанных указывает на изъятие личных вещей (мобильный телефон, ноутбук, кошелек с деньгами и т.д.), они ничего о том, где их вещи, не знают.



О фактах предполагаемого насилия со стороны полицейских аппарат омбудсмена сообщает Службе специальных расследований: видеоматериалы, а также информацию из открытых источников, в которых «отражены факты предполагаемого жестокого обращения полиции с гражданами и журналистами».



Источник: SOVA

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