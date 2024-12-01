

Митингующие требуют от «Первого канала» Грузии предоставить эфир оппозиции и президенту

01.12.2024 19:59





Митингующие требуют от «Первого канала»/Общественного вещателя Грузии предоставить эфир оппозиции и президенту. Акция проходит у здания «Первого канала» Грузии.



Одним из требований собравшихся является также создание непрерывного общественного эфира для граждан.



«Сейчас не время дистанцироваться от политиков, мы должны помогать им и стоять рядом с ними. Поэтому нужно требовать, чтобы сюда пришли лидеры политических коалиций и им предоставили эфир. <> Я призываю представителей критических СМИ, три канала — Mtavari, TV Pirveli и Formula — транслировать на своих платформах эфир, если он состоится на «Первом канале», чтобы как можно больше людей знало, что происходит», — заявила телеведущая Софио Хунцария.



Она же сообщила, что у нее есть «подтвержденная информация» о том, что президент Грузии, ее администрация, неоднократно предлагали свой выход в эфир, но Общественный вещатель этого не сделал.



Оппозиционные телеканалы поддержали инициативу транслировать совместный эфир президента Грузии Саломе Зурабишвили, представителей трех политических коалиций и оппозиционной партии в прямом эфире Общественного вещателя.



«Первый канал Грузии»/Общественный вещатель финансируется из государственного бюджета.



Напомним, 1 декабря эфир телеканала был предоставлен представителям гражданского общества, журналистам и ведущим в результате акции протеста у здания «Первого канала».





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