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Экс-министр обороны Аласания: построить государство можно только с надежными партнерами
01.12.2024 20:01
Бывший министр обороны Грузии, в прошлом член коалиции «Грузинская мечта» Ираклий Аласания выступил с критикой решения правительства приостановить процесс евроинтеграции. Он также осудил насилие в отношении протестующих, подчеркнув, что это может привести «к необратимому»:
«Десять лет назад я дал четкую политическую оценку опасности внешней политики страны, которая тогда не была так широко заметна, но приобрела ту актуальность, которую имеет сегодня.
Я ушел из политики восемь лет назад и стараюсь не вмешиваться в политические процессы, избегаю публичных заявлений.
Те из вас, кто меня знает, знают, что я честно служил государству всю свою сознательную жизнь, как на войне, так и в мирное время. Я внес свой вклад в установление достойного места Грузии рядом с развитыми европейскими государствами.
Объявленное политическое решение о приостановке переговоров с Европой и бесчеловечное насилие в отношении молодежи и мирных участников справедливых протестов, приводящее процессы к необратимому, еще более серьезному гражданскому конфликту, заставили меня еще раз повторить свою позицию:
Насильственное подавление голоса людей недопустимо. Борьба за европейское будущее – это не только единственный прагматичный путь, но и моральный – в подтверждение верности памяти тысяч достойных граждан, отдавших свои жизни за свободу Грузии.
Построить государство можно только с надежными и лояльными партнерами, а не разрывая с ними отношений, избежать гражданского конфликта можно, только прислушавшись к голосу народа, а не путем насильственного противостояния с ним.
Сегодня политическая напряженность ощущается во всем мире. Мне бы хотелось, чтобы наша страна шла по пути свободы с мудростью, твердой верой и осторожностью.
Победу Грузии», — говорится в заявлении Аласания.
Напомним, в период правления Михаила Саакашвили был постоянным представителем Грузии при ООН. Позже ушел в оппозицию и присоединился к коалиции «Грузинская мечта». С 2012 по 2014 год возглавлял министерство обороны, но позже был уволен. Тогда Аласания заявил, что на Минобороны, которое является звеном, соединяющим Грузию с ЕС и НАТО, велась целенаправленная атака. Он назвал действия властей атакой на евроатлантический выбор страны.
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