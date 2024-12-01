

Экс-министр обороны Аласания: построить государство можно только с надежными партнерами

01.12.2024 20:01





Бывший министр обороны Грузии, в прошлом член коалиции «Грузинская мечта» Ираклий Аласания выступил с критикой решения правительства приостановить процесс евроинтеграции. Он также осудил насилие в отношении протестующих, подчеркнув, что это может привести «к необратимому»:



«Десять лет назад я дал четкую политическую оценку опасности внешней политики страны, которая тогда не была так широко заметна, но приобрела ту актуальность, которую имеет сегодня.



Я ушел из политики восемь лет назад и стараюсь не вмешиваться в политические процессы, избегаю публичных заявлений.



Те из вас, кто меня знает, знают, что я честно служил государству всю свою сознательную жизнь, как на войне, так и в мирное время. Я внес свой вклад в установление достойного места Грузии рядом с развитыми европейскими государствами.



Объявленное политическое решение о приостановке переговоров с Европой и бесчеловечное насилие в отношении молодежи и мирных участников справедливых протестов, приводящее процессы к необратимому, еще более серьезному гражданскому конфликту, заставили меня еще раз повторить свою позицию:



Насильственное подавление голоса людей недопустимо. Борьба за европейское будущее – это не только единственный прагматичный путь, но и моральный – в подтверждение верности памяти тысяч достойных граждан, отдавших свои жизни за свободу Грузии.



Построить государство можно только с надежными и лояльными партнерами, а не разрывая с ними отношений, избежать гражданского конфликта можно, только прислушавшись к голосу народа, а не путем насильственного противостояния с ним.



Сегодня политическая напряженность ощущается во всем мире. Мне бы хотелось, чтобы наша страна шла по пути свободы с мудростью, твердой верой и осторожностью.



Победу Грузии», — говорится в заявлении Аласания.



Напомним, в период правления Михаила Саакашвили был постоянным представителем Грузии при ООН. Позже ушел в оппозицию и присоединился к коалиции «Грузинская мечта». С 2012 по 2014 год возглавлял министерство обороны, но позже был уволен. Тогда Аласания заявил, что на Минобороны, которое является звеном, соединяющим Грузию с ЕС и НАТО, велась целенаправленная атака. Он назвал действия властей атакой на евроатлантический выбор страны.



Источник: SOVA

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