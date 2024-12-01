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Президент проводит консультации с лидерами оппозиционных политических партий
01.12.2024 20:12
Лидеры оппозиционных партий находятся во дворце президента.
Основная тема встречи с Саломе Зурабишвили – текущие политические процессы в стране.
В начале встречи акцент был сделан на том, что единственным легитимным государственным институтом в стране является институт президента, вокруг которого должно произойти объединение.
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