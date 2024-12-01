

Сенаторы призвали власти США «использовать все меры» против «Мечты»

01.12.2024 21:11





Сенаторы Джим Риш и Джин Шахин выступили с совместным заявлением относительно происходящих событий в Грузии. Они отметили, что сейчас настало время использовать все средства, имеющиеся в распоряжении правительства США, включая санкции, чтобы напомнить «Грузинской мечте», что действия влекут последствия.



Риш и Шахин считают, что грузинский народ имеет право знать, что Штаты не будут бездействовать в случае «ухудшения ситуации».



«Мы поддерживаем грузинский народ, который имеет право на мирный протест. В Конгрессе США существует сильная двухпартийная и двухпалатная поддержка грузинского народа, и мы будем работать над тем, чтобы правительство Грузии и лица, ответственные за вмешательство в выборы, насилие в отношении граждан и другие действия, которые ослабляют территориальную целостность Грузии, были привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.



Сенаторы призывают Госдепартамент США четко и недвусмысленно выразить свою позицию относительно применения силы против мирных демонстрантов.



«Мы также просим как нынешнюю, так и будущую администрацию поддержать свободу и демократию в Грузии.



Решение администрации Байдена приостановить свое стратегическое партнерство с Грузией — хорошее начало, но сейчас самое время использовать все средства, имеющиеся в распоряжении правительства США, включая санкции, чтобы напомнить грузинскому правительству, что эти действия имеют последствия. Грузинский народ имеет право знать, что Соединенные Штаты не будут бездействовать в случае ухудшения ситуации», — говорится в заявлении.



Напомним, 1 декабря США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сказано в распространенном Госдепартаментом заявлении.



Премьер Грузии прокомментировал отставку с должности посла Грузии в США Давида Залкалиани, отметив, что этот факт вызывает чувство сожаления. Кобахидзе ответил на вопрос, была ли у него коммуникация с будущей администрацией США, как у президента Азербайджана, на что Кобахидзе ответил, что имела место «непрямая успешная коммуникация», но вдаваться в подробности не стал.





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