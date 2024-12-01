

Во Дворце Орбелиани было заключено «национальное соглашение» - президент

01.12.2024 21:58





Президент Грузии Саломе Зурабишвили после консультаций с представителями оппозиционных партий, которые подписали «Грузинскую хартию», и гражданского общества, НПО, заявила на брифинге, что с их участием во Дворце Орбелиани заключено «национальное соглашение» о том, что надо делать далее с ситуацией в Грузии.



Первый пункт соглашения — то, что они не направляются в Россию, а идут в Европу — «это — цель всех, они остаются верны этой цели», отметила глава государства.



«Как я уже вчера заявила, я пригласила политические партии, подписавшие Хартию, и различных представителей общества, представителей неправительственного и гражданского секторов. Это доказательство того, что и здесь, во дворце Орбелиани, состоялось национальное соглашение о том, что мы должны делать сегодня, куда мы идем, а куда — нет.



Это соглашение является, прежде всего, признаком того, что мы движемся не в сторону России, а в сторону Европы, что было нашей заявленной целью. И если кто-то отклоняется, то общество не отклонилось и остается верным этой цели», — заявила президент.



Второе — стороны обсудили протесты на улицах страны, которые являются «независимым» от политических партий и НПО процессом. Они, как подчеркнула Зурабишвили, должны оставаться «самоорганизованным и стихийным».



«Этот гражданский протест должен оставаться таким, какой он есть, со своей спонтанностью и самоорганизацией; нет необходимости — и мы и в этом согласились — никакого вмешательства политических партий. Также и вмешательство с моей стороны, конечно.



Но необходима поддержка и защита. Поддержка выражается, в первую очередь, в поддержке со стороны НПО и юристов, которые также были представлены; в прямом смысле — правовая поддержка тех, кто задержан. <> И моя прямая обязанность, чтобы их голос прозвучал для международных партнеров…», — заявила Зурабишвили.



Кроме того, под поддержкой глава государства подразумевает создание Фонда помощи лицам, которых могут задержать на акциях протеста. Президент также отметила, что под поддержкой она подразумевает и их защиту от провокаций со стороны СГБ Грузии.



«Их защита также заключается в том, что очень скоро может возникнуть необходимость в создании какого-либо фонда. Сегодня у различных неправительственных организаций все еще есть средства для покрытия штрафов, но может наступить момент, когда потребуются большие общественные усилия, чтобы создать фонд и помочь этим людям.



Помощь может проявляться и в чем-то другом — в защите их от провокаций. Я хотела бы прямо сказать, прежде всего, что среди вас, кто находится на улицах, могут быть представители СГБ (Служба госбезопасности — ред.), которые занимаются провокациями.



Нужно быть осторожными: я не могу вас этому научить, но могу предупредить.



Я получила несколько сообщений в различных формах, которые связаны с тем фактом, что грузинские бойцы из Украины собираются якобы прибыть в Грузию, или уже прибыли для того, чтобы включиться как военные в протест.



Это — прямая провокация. Такого не происходит, никто в это не поверит, поскольку это прямо направлено против протеста. Это то, что более всего беспокоит правящую партию», — заявила Саломе Зурабишвили.





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