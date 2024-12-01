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Латвия, Литва и Эстония вводят санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии
01.12.2024 23:02
Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях против тех, кто причастен к силовому подавлению протестов в Грузии. Об этом в своих микроблогах в X написали министры иностранных дел балтийских республик Байба Браже (Латвия) и Маргус Цахкна (Эстония).
«Три страны Балтии совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах».
Кто именно попал в «черный список» и что предусматривают санкции – пока неизвестно. Напомним также, что Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза и НАТО.
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