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Президент Грузии побеседовала с главой Совета Европы и верховным представителем ЕС


01.12.2024   23:04


Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонную беседу с главой Совета Европы Антониу Кошта и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас о ситуации в стране. Об этом сообщает Администрация президента.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила о текущей ситуации в стране с главой Совета Европы Антониу Коштой и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, которые несколько дней назад сменили на этих должностях Шарля Мишеля и Жозепа Борреля в Европейской комиссии», — говорится в заявлении Администрации.


Источник: SOVA
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