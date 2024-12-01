

Спецназовцы пытались похитить одного из лидеров ЕНД Левана Хабеишвили

01.12.2024 23:10





Один из членов оппозиционной партии Леван Хабеишвили сообщил, что на него напал спецназ.



Как утверждает оппозиционный политик, с улицы Чичинадзе выбежали 15 человек в масках, пытаясь его задержать. По его словам, после вмешательства людей вокруг, спецназ не смог его задержать.



Хабеишвили связывает попытку его задержания с указаниями «Хареба» и заявляет, что «у высокопоставленного полицейского есть личные причины против него».



Напомним, весной во время протестов против закона "об иноагентах" Хабеишвили был госпитализирован после избиения спецназом.



Хабеишвили считает, что глава спецназа Звиад Харазишвили (Хареба), который находится под санкциями США за "злоупотребление своими полномочиями для ограничения основных свобод народа Грузии", имеет личные причины неприязни против члена ЕНД.



"Этот человек в списке Магнитского, признанный мировой преступник, ему уже нечего терять, он обычный убийца. Он дает указания под воздействием наркотиков. Это обычные людоеды", — заявил Хабеишвили.





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