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Президент Грузии: Конституционный суд может сыграть ключевую роль в выходе из кризиса
02.12.2024 00:39
"Первый шаг, который должен быть сделан, и который начнется уже сегодня вечером в Батуми, — это давление на Конституционный суд. Суд и его судьи обладают уникальной возможностью в истории нашей страны — решить этот глубокий кризис, не зная, к чему он может привести, и вернуть процесс в политическое и конституционное русло.
На данный момент Конституционный суд не предпринимает никаких действий, даже не назначает заседания. Поэтому все усилия политических партий, общества, активистов, юристов и самих судей должны быть направлены на то, чтобы заседание было назначено. Решение по иску, уже поданному в суд, вернет нас в конституционные рамки.
Парламент в его нынешнем виде нелегитимен. Однако возвращение старого парламента обеспечит стабильный переход к новым выборам.
Первый этап — это решение Конституционного суда. Но у нас есть и второе требование, которое также является конституционным: когда выборы не состоялись, когда они были сфальсифицированы, когда был украден голос народа, единственный путь к стабильности и миру — это новые выборы", — заявила президент на брифинге.
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