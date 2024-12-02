

Прозападные партии призвали граждан к всеобщей забастовке

02.12.2024 01:23





Призываем граждан Грузии требовать оплачиваемый отпуск, предусмотренный Трудовым кодексом, — говорится в заявлении продемократических оппозиционных партий.



"Политические партии, победившие на выборах 26 октября 2024 года,призывают граждан Грузии воспользоваться своим правом на оплачиваемый отпуск, предусмотренным Трудовым кодексом, и использовать это свободное время для участия в общенациональном движении сопротивления.



Грузинским компаниям, которые ценят свободу, независимость и демократию Грузии, мы обращаемся с просьбой: предоставьте сотрудникам такие отпуска в эти решающие дни и поддержите их мирную борьбу за европейское будущее Грузии.



Наша борьба справедлива, и мы обязательно одержим победу!" — говорится в заявлении.





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