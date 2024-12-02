

Квирикашвили: Из заявлений правительства становится ясно, что упрямство пересилило здравый смысл

02.12.2024 01:24





"Из вчерашних заявлений правительства становится ясно, что упрямство пересилило здравый смысл. Власть цепляется за идею фикс: мол, проспект Руставели заполняют преимущественно сторонники государственного переворота, которые либо неправильно понимают сказанное, либо не хотят его понимать.



Однако правда настолько очевидна, что достаточно лишь взглянуть и признать: большинство протестующих на улицах — это молодёжь, стремящаяся к одному — чтобы государство услышало их голос.



Без встречных шагов со стороны правительства этот протест не утихнет сам по себе, так как он гораздо шире любой политической конъюнктуры. Насильственное подавление воли молодёжи возлагает на правительство серьёзную ответственность за дальнейшее развитие событий".





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