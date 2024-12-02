

Глава Европейского Совета: действия правительства Грузии идут вразрез с волей народа

02.12.2024 03:15





Председатель Европейского Совета Антониу Кошта вместе с Верховным комиссаром ЕС по иностранным делам Каей Каллас провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Комментарий после беседы он опубликовал в своем микроблоге X.



«Состоялся разговор с Зурабишвили вместе с Каей Каллас. Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов. Действия правительства идут вразрез с волей народа. ЕС поддерживает народ Грузии».



Отметим, что бывший премьер-министр и экс-глава МВД Португалии Антониу Кошта принял пост председателя Европейского Совета от Шарля Мишеля 1 декабря.





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