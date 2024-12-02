|
|
|
Глава Европейского Совета: действия правительства Грузии идут вразрез с волей народа
02.12.2024 03:15
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта вместе с Верховным комиссаром ЕС по иностранным делам Каей Каллас провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Комментарий после беседы он опубликовал в своем микроблоге X.
«Состоялся разговор с Зурабишвили вместе с Каей Каллас. Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов. Действия правительства идут вразрез с волей народа. ЕС поддерживает народ Грузии».
Отметим, что бывший премьер-министр и экс-глава МВД Португалии Антониу Кошта принял пост председателя Европейского Совета от Шарля Мишеля 1 декабря.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна