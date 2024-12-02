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Силовики заняли проспект Руставели
02.12.2024 03:15
Разгоняя протестующих водометами полицейские силы заняли проспект Руставели.
Водометы начали движение с площади Свободы и выдвинулись на территорию, прилегающую к парламенту. Силовики также использовали капсулы с газом, перцовый спрей и другие средства.
Приближение полицейских участники митинга встретили протестными выкриками. Ситуация на проспекте Руставели напряженная.
Применение водометов и капсул с газом продолжается, однако граждане остаются на улицах Тбилиси.
Перманентные акции в Тбилиси и других городах Грузии начались 28 ноября, после заявления властей о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.
В столице у здания парламента многотысячные протесты разгоняют каждую ночь с применением водометов и слезоточивого газа.
По информации Ассоциации молодых юристов Грузии с 28 ноября по 1 декабря включительно на горячую линию сети правовой помощи поступила информация о задержании более 200 лиц, по их словам, среди задержанных несовершеннолетние, женщины, журналисты, представители сферы культуры и сотрудники неправительственных организаций.
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