

Грузинский чемпион UFC Топурия: твердо поддерживаю всех митингующих

02.12.2024 09:37





Грузинский чемпион UFC Илия Топурия заявил о своей безоговорочной поддержке всем участником протеста, «которые защищают наши права и амбиции».



Об этом боец написал в социальной сети, отреагировав на события в Тбилиси и других городах Грузии. Он подчеркнул, что ему стыдно видеть, как обращаются с «детьми Грузии».



«Я выступаю против решения о прекращении наших переговоров о вступлении в ЕС. Мне стыдно видеть, как обращаются с детьми Грузии. Это — не свобода. Мы хотим обеспечить лучшее будущее для нашей страны.



Важно, чтобы мы продолжили наш путь к европейской интеграции, потому что это будущее возможностей и прогресса для всех граждан. Мы должны вместе бороться за демократическую и свободную Грузию», — пишет боец.



Напомним, вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел брифинг, в ходе которого заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Собственно заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и др.



С экстренным заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Брифинг главы государства прошел сразу после встречи с оппозиционными лидерами. В своей речи президент, кроме прочего, призвала оппозицию объединиться и координировать свои действия.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Он назвал решение правительства Грузии «крайне разочаровывающим, крайне печальным».



Вслед за решением властей последовала реакция представителей общественности: служащих в МИД Грузии, Минюсте, Минобороны, судебной системы; послы Грузии в ряде стран покинули должность по своей воле, отреагировали вузы и часть представителей грузинского бизнеса.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал отставку посла Грузии в США Давида Залкалиани, отметив, что этот факт вызывает чувство сожаления. Он заявил, что на дипломата было оказано давление, но не пустился в детали.





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