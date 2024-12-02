

Европарламентарии призвали Еврокомиссию ввести санкции против лидеров «Мечты»

02.12.2024 09:37





Европарламентарии призвали Еврокомиссию «безотлагательно» ввести санкции против лидеров «Грузинской мечты», поскольку в Грузии «разворачивается процесс авторитарного захвата государства».



Письмо на имя Верховного представителя ЕС по иностранным делам и вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас опубликовал на платформе X европарламентарий Михал Щерба.



«Мы, нижеподписавшиеся депутаты Европарламента, хотим призвать Вас инициировать персональные санкции в отношении грузинских властей в связи с разворачивающимися событиями, когда действующая правящая партия Грузии захватила власть в государстве после фальсифицированных выборов и подавляет протесты гражданского общества.



На этой неделе Европейский парламент принял резолюцию от 28 ноября 2024 года об усугублении демократического кризиса в Грузии после недавних парламентских выборов и предполагаемых фальсификаций на выборах (2024/2933(RSP)). Документ призывает ЕС ввести всеобъемлющий пакет персональных санкций в ответ на массовые нарушения в ходе выборов, которые имели место до и во время парламентских выборов в октябре 2024 года.



Митинг у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в ответ на заявление Ираклия Кобахидзе о том, что власти Грузии отказываются от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года



В частности, Европарламент призывает ЕС и его государства-члены ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, ответственных за откат от демократии, нарушения избирательных законов и стандартов, административные злоупотребления и неправомерное использование государственных институтов, таких как премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, и распространить эти санкции на судей, выносящих политически мотивированные приговоры.



Кроме того, мы повторили наш призыв немедленно ввести адресные персональные санкции против Бидзины Иванишвили и заморозить все его активы в ЕС за его роль в деградации политического процесса в Грузии и за действия против конституционно заявленных интересов страны, включая усилия по восстановлению сферы влияния России над страной.



Настоящим письмом мы хотим призвать вас безотлагательно представить Совету предложение о санкциях, поскольку на наших глазах в Грузии разворачивается процесс авторитарного захвата государства».





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