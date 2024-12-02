

Юрист Ника Симонишвили о состоянии задержанных на акциях протеста

02.12.2024 09:42





Юрист Ника Симонишвили рассказывает (https://www.facebook.com/share/p/1WryUThFj5/) о страшном состоянии задержанных на акциях протеста:



"Вчера и сегодня я встречался с ребятами, задержанными по акциям и жестоко избитыми. У них такие серьезные травмы, что их нельзя было оставить в изоляторе и нужно было отвезти в клинику.



После задержания спецназовцы и криминальная полиция жестоко избивали их

В буквальном смысле у них разбиты лица, у них множественные переломы костей (челюстных, височных, переносицы, глазницы), лиц не видно, часть из них не видно глаз.



У всех выбиты глаза, карательные отряды охотились за глазами этих людей так же, как и в ночь на 20 июня. (https://t.me/Tbilisi_life/28424) То, что не делали резиновой пулей, делали пинками и ударами кулаков по лицу.



С момента задержания до того, как их отвезли в машину, они прошли через коридор из полицейских, где все их все по очереди избивали. <> Затем они повалили их на землю, снова избили, и прыгали на их телах, как гнилые российские оккупанты на теле Гиорги Анцухелидзе (https://t.me/Tbilisi_life/28817). Один из них также рассказал мне, что в этот момент еще распылили перцовый баллончик, хотя они были так избиты, что больше ничего не чувствовали.



Ужасно было и то, что арестованных передавали сотрудникам патрульной полиции на машине, а полиция никак не реагировала на то, что к ним везли сильно избитых людей. Более того, они смеялись<>



Эти ребята прошли через настоящий ад.



Их наказали «в назидание» и жестоко избивали со стороны тех людей, которые "защищают" грузин, веру и семейные ценности, но на самом деле они лицемеры, скрывающие все это.



Это не поступок мужчины, не сына этой страны, не христианина.

Все те, кто поддерживает и оправдывает это, эти люди будут помнить вас отдельно".





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