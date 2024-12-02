

На проспекте Чавчавадзе задержан Зураб Джапаридзе

02.12.2024 10:46





На проспекте Чавчавадзе, куда после разгона демонстрации на центральном проспекте грузинской столицы переместилась часть участников акции протеста, задержан один из лидеров „Коалиции за перемены“ Зураб Гирчи Джапаридзе.



Задержанию предшествовало противостояние между сотрудниками полиции и участниками акции.



Митингующие перекрыли проезжую часть бункерами, чему воспрепятствовали сотрудники правоохранительных органов. Задержано еще несколько митингующих.



В настоящее время на проспекте Чавчавадзе находятся только сотрудники Патрульной полиции и несколько протестующих. Восстановлено автомобильное движение.





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