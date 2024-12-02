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Марко Михельсон: Впереди Грузию ждут критические дни


02.12.2024   10:57


Самопровозглашенные грузинские власти путем целенаправленного террора пытаются подавить народную революцию, - об этом в социальной сети Х пишет председатель комитета по внешним отношениям парламента Эстонии Марко Михельсон.

По его словам, Евросоюз должен действовать и принять меры в виде строгих санкций.

„ Впереди Грузию ждут критические дни. Евросоюз не должен оставаться в стороне, напротив, должны быть приняты меры в виде строгих санкций“, - пишет Михельсон.


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