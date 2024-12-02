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Марко Михельсон: Впереди Грузию ждут критические дни
02.12.2024 10:57
Самопровозглашенные грузинские власти путем целенаправленного террора пытаются подавить народную революцию, - об этом в социальной сети Х пишет председатель комитета по внешним отношениям парламента Эстонии Марко Михельсон.
По его словам, Евросоюз должен действовать и принять меры в виде строгих санкций.
„ Впереди Грузию ждут критические дни. Евросоюз не должен оставаться в стороне, напротив, должны быть приняты меры в виде строгих санкций“, - пишет Михельсон.
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