

Марко Михельсон: Впереди Грузию ждут критические дни

02.12.2024 10:57





Самопровозглашенные грузинские власти путем целенаправленного террора пытаются подавить народную революцию, - об этом в социальной сети Х пишет председатель комитета по внешним отношениям парламента Эстонии Марко Михельсон.



По его словам, Евросоюз должен действовать и принять меры в виде строгих санкций.



„ Впереди Грузию ждут критические дни. Евросоюз не должен оставаться в стороне, напротив, должны быть приняты меры в виде строгих санкций“, - пишет Михельсон.





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