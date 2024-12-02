

АМЮГ: Вместо наведения правопорядка МВД совершает преступление

02.12.2024 10:58





АМЮГ (неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии») заявила, что 1-2 декабря в более десятих эпизодах спецназ продолжал применять специальные средства против мирных демонстрантов, включая водометы и слезоточивый газ.



НПО указывает, что сотрудники МВД целенаправлено мешали представителям СМИ осуществлять профдеятельность — против них применялись водометы, разбивали аппаратуру, осуществляли физическое насилие и задерживали.



Кроме того, НПО сообщает, что представители МВД преднамеренно применяли слезоточивый газ против тех, кто находился в закрытом помещении на улице Бесик.



«По словам людей, находившихся на месте, в струе воды все еще оставались химические раздражители, которые вызвали ожоги тела», — пишет организация.



«Даже во время разгона митинга спецназ обязан предоставить гражданам возможность беспрепятственно покинуть территорию. Вместо этого на рассвете полиция окружает протестующих и преследует мирных демонстрантов.



На митинге также был задержан Георгий Давитури, руководитель направления IDFI по вопросам верховенства закона и свободы СМИ.



Принимая во внимание жестокость, проявленную спецназом за последние дни, и с учетом категорически неподобающей практики в отношении прав человека — тех, кто уже был окружен, мы поясняем, что министерство внутренних дел, вместо того чтобы защищать закон и порядок, совершает преступление», — говорится в заявлении.



Отметим, МВД Грузии заявило, что по обвинению в нападении на сотрудников полиции и повреждении предметов путем поджога на акции протеста задержано 3 человека (преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии, предусматривает до 7 лет лишения свободы), а число задержанных в административном порядке составляет 224.



Напомним, вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел брифинг, в ходе которого заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Собственно заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и др.



С экстренным заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Брифинг главы государства прошел сразу после встречи с оппозиционными лидерами. В своей речи президент, кроме прочего, призвала оппозицию объединиться и координировать свои действия.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Он назвал решение правительства Грузии «крайне разочаровывающим, крайне печальным».



Вслед за решением властей последовала реакция представителей общественности: служащих в МИД Грузии, Минюсте, Минобороны, судебной системы; послы Грузии в ряде стран покинули должность по своей воле, отреагировали вузы и часть представителей грузинского бизнеса.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал отставку посла Грузии в США Давида Залкалиани, отметив, что этот факт вызывает чувство сожаления. Он заявил, что на дипломата было оказано давление, но не пустился в детали.



Источник: СОВА

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