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Президент: Стойкость на улицах является признаком того, что останавливаться никто не собирается


02.12.2024   11:41


Грузия протестует: еще одна сильная ночь грузин, которые стойко стоят на защите своей Конституции и европейского выбора, - об этом в социальной сети Х пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

“Стойкость на улицах является признаком того, что останавливаться никто не собирается!” – пишет президент.


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