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Президент: Стойкость на улицах является признаком того, что останавливаться никто не собирается
02.12.2024 11:41
Грузия протестует: еще одна сильная ночь грузин, которые стойко стоят на защите своей Конституции и европейского выбора, - об этом в социальной сети Х пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
“Стойкость на улицах является признаком того, что останавливаться никто не собирается!” – пишет президент.
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