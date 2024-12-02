

Президент: Стойкость на улицах является признаком того, что останавливаться никто не собирается

02.12.2024 11:41





Грузия протестует: еще одна сильная ночь грузин, которые стойко стоят на защите своей Конституции и европейского выбора, - об этом в социальной сети Х пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.



“Стойкость на улицах является признаком того, что останавливаться никто не собирается!” – пишет президент.





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