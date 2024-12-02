

«Коалиции за перемены» пока не удается установить местонахождение Зураба Джапаридзе

02.12.2024 11:44





По заявлению лидера "«Коалиции за перемены»" Ники Гварамия, они до сих пор пытаются установить местонахождение Зураба Джапаридзе после ареста последнего на акции протеста, проходившей на проспекте Чавчавадзе, и будут действовать так, как обычно ведет себя партия в случае ареста лидера.



Как пишет в социальной сети Гварамия, они все готовы и к арестам и "любому другому беззаконию".



"Вы все, наверное, уже знаете, что вместе с патриотами разных вопросов задержан и наш лидер Зураб Джапаридзе. Мы до сих пор пытаемся установить его местонахождение. Коалиция сделает по этому поводу заявление, и будет действовать так, как обычно ведет себя партия в случае ареста лидера.



Но здесь же скажу, что мы, все политики, знаем, в какой борьбе мы находимся и с кем боремся. Поэтому, мы все готовы, в том числе и к аресту, и к любому другому беззаконию. Конечно, и Зура был готов к этому.



Мы сохраняем стойкость и пытаемся оказать помощь всем задержанным патриотам. То есть, действуем так, как действует Зура в подобных ситуациях.



Все будет хорошо! Грузия победит!"- пишет Гварамия.





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