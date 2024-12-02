

Зеленский: РФ пытается нанести поражение Европе не только в Украине, но и в Грузии и Молдове

02.12.2024 12:53





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается нанести поражение Европе не только в Украине, но и в Грузии и Молдове. По его словам, к каждой стране государство-агрессор применяет разные методы воздействия.



Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами после встречи с новым главой Европейского Совета Антониу Коштой.



«Сегодня мы в разных форматах обсудили наше видение европейских глобальных дел, имеющиеся проблемы и перспективы. Вызовов чрезвычайно много. Видим, как Россия пытается нанести поражение Европе не только в Украине, но и в Грузии, Молдове также. В России разные методы по каждой стране, но цель одна, и это – антиевропейская цель. И я благодарен за визит, я благодарен за помощь».



Ранее новый председатель Европейского Совета Антониу Кошта в первые в роли главы высшего политического органа ЕС (он вступил в должность 1 декабря) прокомментировал события в Грузии: «Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов. Действия правительства идут вразрез с волей народа. ЕС поддерживает народ Грузии».





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