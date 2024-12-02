

Самопровозглашенный режим никогда не сблизит Грузию с Евросоюзом - бывший замглавы МИД Грузии

02.12.2024 13:11





Сегодня [Ираклий Кобахидзе] придет в МИД Грузии, чтобы представить якобы нового министра иностранных дел, разумеется, за этим последуют беседы с сотрудниками, где он попытается провести привычную им пропагандистскую линию – убедить людей в том, что все, якобы, нормально, - указанное заявление в беседе с “Интерпрессньюс“ сделал бывший заместитель министра иностранных дел Гиги Гигиадзе.



По его словам, напугать или запугать сотрудников министерства не удастся.



„Сейчас очень важной является поддержка тех людей, кто принял верное решение в министерстве. Я очень рад, что этот процесс начался с МИД Грузии. С их стороны указанное является верным и осмысленным действием, так как самопровозглашенный режим никогда не сблизит Грузию с Евросоюзом, и он все делает наперекор этому. Мы хотим поддержать этих людей и сказать им, что они стоят на правильной стороне истории, они честны перед самими собой, страной, народом, и это не изменить. Устрашение, запугивание не пройдут, я считаю, что за этим последует продолжение, и список людей, согласных с заявленной позицией, значительно увеличится.



Заявления самопровозглашенного премьера не имеют никакого значения! Мы уже в каждодневном режиме слышим от него непостижимую ложь, фальшь, а также от группы лиц, называющих себя грузинскими властями. Им никто не верит, это ложь той категории, в которую уже не верят даже их сторонники. Соответственно, они только зря потеряют время с этими людьми. Я очень верю в стойкость этих людей”, - заявил Гиги Гигиадзе.



Напомним, что у здания Министерства иностранных дел Грузии уже собираются протестанты, ожидающие приезда премьер-министра.





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