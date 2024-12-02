

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в 2025 году - Антониу Кошта

02.12.2024 13:16





Новый президент Европейского совета Антониу Кошта пообещал Украине плавный прогресс в процессе вступления в Евросоюз. По его словам, переговоры начнутся в первой половине 2025 года как минимум по двум направлениям. Соответствующее заявление Кошта сделал во время своего визита в Киев.



«Мы будем с вами и в дальнейшем, и это не просто слова. Мы продолжим оказывать гуманитарную, экономическую, военную и энергетическую помощь», — заявил Кошта.



Антониу Кошта также отметил, что Евросоюз готов выделить 4,2 миллиарда евро на помощь бюджету Украины до конца года. Кроме того, с 2025 года ЕС будет выделять Киеву 1,5 млрд евро в месяц.



«Эти средства мы получаем за счет замороженных российских активов, которые также могут быть использованы в военных целях», — сказал Кошта.



Президент Европейского совета также заявил, что давление Брюсселя на российскую экономику будет усиливаться и работа над принятием 15-го пакета санкций против России продолжится.







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