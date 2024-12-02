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Хазарадзе: Иванишвили уже перешел на поимку политических оппонентов
02.12.2024 13:19
Иванишвили уже перешел на поимку политических оппонентов и думает, что так справится со справедливым протестом на улицах, - об этом в социальной сети пишет лидер коалиции „Сильная Грузия“ Мамука Хазарадзе.
Он заявил о своей поддержке одному из лидеров коалиции „Ахали“ Зурабу Джапаридзе, который сегодня был арестован на акции протеста, проходившей на проспекте Чавчавадзе грузинской столицы.
«Моя поддержка Зурабу Джапаридзе и всем задержанным молодым людям, борющимся за свободу этой страны!
Иванишвили уже перешел на поимку политических оппонентов и думает, что так справится со справедливым протестом на улицах. Ничего у вас не выйдет! Вам никого не запугать! Ваша история окончена!» – пишет Хазарадзе.
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