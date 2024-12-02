

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе освобожден

02.12.2024 13:34





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе, задержанный на рассвете на проспекте Чавчавадзе, освобожден.



"Я – на свободе ", - пишет в социальной сети сам Джапаридзе и публикует фото в автомобиле.



Зураб Джапаридзе был задержан несколько часов назад на акции протеста, проходившей на проспекте Чавчавадзе грузинской столицы. Задержанию предшествовало противостояние между митингующими и полицейскими силами.



По информации адвоката политика Вахо Барамашвили, "С целью задержания спецназ преследовал Зураба Джапаридзе полтора километра".





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