

Нелегетимный премьер Грузии намерен требовать запретить все основные оппозиционные партии

02.12.2024 13:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что власти могут обратиться в Конституционный суд (КС) с целью признания оппозиционных политических партий незаконными.



"Они (оппозиционеры - прим. ТАСС) в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии, что создает прямую основу для обращения в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными. Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы. Все в наших руках", - сказал Кобахидзе на заседании правительства.



Как уточнил глава грузинского кабмина, под оппозицией он подразумевает партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", коалиции "За перемены" и "Сильная Грузия" и партию экс-премьера Георгия Гахария "Гахария - за Грузию".



Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Поводом послужило заявление Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.





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