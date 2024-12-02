

Зурабишвили: Стыдно, когда нелегитимный премьер страны тайком заходит в МИД, якобы, для встречи с сотрудниками!

02.12.2024 14:40





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, стыдно, когда по причине встречи с сотрудниками, нелегитимный премьер-министр тайком заходит в Министерство иностранных дел страны.



Об этом президент пишет в социальной сети, комментируя информацию о том, что премьер Ираклий Кобахидзе находится в здании МИД Грузии.



“Стыдно, когда нелегитимный премьер страны тайком заходит в МИД, якобы, для встречи с сотрудниками! Будет стыдно, если за этим не последует еще больший протест со стороны тех, кому поручено представление и защита внешнего курса страны, как это отражено в Конституции!“- пишет президент Грузии в социальной сети.



Напомним, что по распространенной информации, премьер-министр Грузии находится в МИД Грузии, где должен представить сотрудникам нового министра Маку Бочоришвили.



Перед зданием ведомства с утра проходит акция протеста, участники которой заявляют о своей поддержке сотрудникам, которые не согласны с решением правительства о приостановке процесса переговоров с Евросоюзом.





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