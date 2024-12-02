

МИД Грузии проводит репрессии против сотрудников, присоединившимся к протесту

02.12.2024 15:07





Эксперт по международным отношениям и бывший сотрудник Министерства иностранных дел Зураб Батиашвили пишет в социальных сетях, что давление оказывается на тех сотрудников министерства, которые отмежевались от антиевропейского решения нелегитимного правительства. Он призывает общественность поддержать дипломатов и заявляет, что одним из главных мест протеста должно стать МИД.



«Срочная информация Министерства иностранных дел:



- Директор европейского департамента Гия Зурабашвили объявил своим сотрудникам: тех, кто подписал проевропейское заявление, следует выслать из-за границы...



Идите туда, люди. Одним из главных мест протеста должно стать МИД! Распространите информацию и поддержите патриотических дипломатов!



Обращаюсь к тем сотрудникам МИД, которые вынуждены уйти с работы из-за занимаемой должности.



Ни в коем случае не пишите заявления самостоятельно! Это было бы большой ошибкой! Если кому-то придется уйти, то это преступники! Будьте сильными и непоколебимыми! Вся страна на вашей стороне! Мы победим вместе!", - пишет Зураб Батиашвили.





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