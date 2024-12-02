

Гахария: Обращаюсь к друзьям Грузии в США: грузинский народ слышит о вашей поддержке, но требует действий

02.12.2024 15:26





Не узаконивайте правительство "Грузинской мечты", срочно введите целенаправленные персональные санкции и указанными действиями поддержите грузинский народ, вышедший на улицы для того, чтобы добиться новых выборов, - такими словами лидер партии "Гахария для Грузии” Георгий Гахария обратился к друзьям Грузии в США. Он призвал их к поддержке грузинского народа и отметил, что народ ждет действий, так как слов уже не достаточно.



"Друзьям Грузии в Соединенных Штатах Америки: грузинский народ вышел на улицы и преодолевает жестокое насилие со стороны режима Иванишвили. Избитые, но не замолчавшие и оставшиеся одни люди, эта их смелость отражает непреклонное решение бороться за свободу и европейское будущее. Но это не только их борьба – это борьба за справедливость, демократию против автократии. Грузинский народ слышит о вашей поддержке, но требует действий – слов уже не достаточно, грузинский народ не может быть один в этой борьбе. Встаньте с нами сейчас, пока не поздно! Полумеры опасно не достаточны. Не узаконивайте правительство "Грузинской мечты", срочно введите целенаправленные персональные санкции и указанными действиями поддержите грузинский народ, вышедший на улицы для того, чтобы добиться новых выборов – которые должны быть проведены в свободной и справедливой среде, при полной смене руководства в главных институциях! В их числе: Центральная избирательная комиссия, Служба государственной безопасности, Аппарат Народного защитника, Специальная следственная служба, Инспектор защиты персональных данных и Государственная служба аудита",- говорится в обращении Георгия Гахария.





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