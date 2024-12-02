

Президент: Теперь время школам проявить солидарность в отношении акций протеста по всей Грузии

02.12.2024 15:37





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, после университетов, теперь время школам проявить солидарность в отношении акций.



Об этом Саломе Зурабишвили пишет в социальной сети.



«После университетов, теперь время школам проявить солидарность в отношении акций протеста по всей Грузии», — пишет Саломе Зурабишвили.





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