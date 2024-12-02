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Президент: Теперь время школам проявить солидарность в отношении акций протеста по всей Грузии
02.12.2024 15:37
По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, после университетов, теперь время школам проявить солидарность в отношении акций.
Об этом Саломе Зурабишвили пишет в социальной сети.
«После университетов, теперь время школам проявить солидарность в отношении акций протеста по всей Грузии», — пишет Саломе Зурабишвили.
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