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Гай Верхофстадт: ЕС незамедлительно должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в Грузии
02.12.2024 16:34
Вслед за странами Балтии Евросоюз незамедлительно должен ввести санкции против тех сотрудников министерства внутренних дел и полиции Грузии, кто несет ответственность за насилие во время мятежа в Грузии, - об этом в социальной сети Х пишет европарламентарий от Бельгии и бывший премьер-министр этой страны Гай Верхофстадт.
По его словам, Европа, вместо слов, незамедлительно должна начать действовать.
«За странами Балтии Евросоюз незамедлительно должен ввести санкции против тех сотрудников министерства внутренних дел и полиции Грузии, кто несет ответственность за насилие во время мятежа в Грузии. Время, вместо слов, и Европе перейти к действиям»“, - пишет Гай Верхофстадт.
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