

Саакашвили: Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ

02.12.2024 17:45





Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ – так было и во время Революции роз, - об этом в социальной сети пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, „это первой результат нашей отважной молодежи и самоотверженности людей разного возраста“.



„Несмотря на то, что в разных регионах мира кипят сенсационные события, Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ. Так было и во время Революции роз.



Это первой результат нашей отважной молодежи и самоотверженности людей разного возраста. Я горжусь нашим народом! Слава Грузии!“ – пишет Саакашвили.





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