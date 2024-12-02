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Саакашвили: Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ


02.12.2024   17:45


Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ – так было и во время Революции роз, - об этом в социальной сети пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, „это первой результат нашей отважной молодежи и самоотверженности людей разного возраста“.

„Несмотря на то, что в разных регионах мира кипят сенсационные события, Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ. Так было и во время Революции роз.

Это первой результат нашей отважной молодежи и самоотверженности людей разного возраста. Я горжусь нашим народом! Слава Грузии!“ – пишет Саакашвили.


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