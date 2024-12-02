|
|
|
Саакашвили: Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ
02.12.2024 17:45
Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ – так было и во время Революции роз, - об этом в социальной сети пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его словам, „это первой результат нашей отважной молодежи и самоотверженности людей разного возраста“.
„Несмотря на то, что в разных регионах мира кипят сенсационные события, Грузия прочно остается одной из главных тем мировых СМИ. Так было и во время Революции роз.
Это первой результат нашей отважной молодежи и самоотверженности людей разного возраста. Я горжусь нашим народом! Слава Грузии!“ – пишет Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна