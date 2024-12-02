

Президент Финляндии: Всеобщий национальный протест доказывает сильное желание граждан Грузии продолжить европейский путь

02.12.2024 18:11





У меня была срочная дискуссия по ситуации, сложившейся в Грузии, с президентом Саломе Зурабишвили, - об этом в социальной сети Х пишет президент Финляндии Александр Стубб.



По его словам, всеобщий национальный протест доказывает сильное желание граждан Грузии продолжить европейский путь, их протест не должен быть подавлен.



«Партия «Грузинская мечта» заявила о том, что заморозила путь страны в Евросоюз. Это радикальное изменение от предыдущей политики, основывающейся на Конституции страны. Всеобщий национальный протест доказывает сильное желание граждан Грузии продолжить европейский путь. Их протест не должен быть подавлен», - пишет президент Финляндии.





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