

Тина Хидашели принимает вызов Кобахидзе о проведении дискуссии

02.12.2024 18:14





Уточните место и вопросы – Я принимаю вызов! – с указанным заявлением руководитель организации “Гражданская идея“ Тина Хидашели обратились к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, заявившему сегодня на заседании правительства о том, что он готов к публичной или непубличной дискуссии по любому вопросу с искренними людьми.



«Куда он нас приглашает, куда прийти на публичные дебаты? По каким вопросам будут эти публичные дебаты? Уточните место и вопросы – я принимаю вызов!



Я, Тинатин Хидашели, бывший министр обороны Грузии, которая почти всю свою профессиональную карьеру посвятила евроатлантическому будущему своей страны, человек, который стоит на пути между Брюсселем и Вашингтоном вот уже более 25 лет для того, чтобы принести своей стране больше пользы, больше стратегического партнерства, больше программ.



Я, человек, который впервые в истории Грузии боролась и добилась от американской стороны договор, направленный на задачи обороноспособности Грузии для вооруженных сил страны (вместо договора по учениям для миротворческих миссий) готова к любым публичным дебатам с человеком, называющим себя премьер-министром Грузии, который со дня назначения на указанный пост уничтожил европейскую перспективу страны, приостановил программу американских учений, вызвал прекращение стратегического партнерства с США, остановку программ со стороны финансовых международных институтов», - пишет Тина Хидашули в Фейсбук.





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