

Омбудсмен: У журналистов должна быть возможность делать свое дело в свободной среде

02.12.2024 18:49





«Абсолютно недопустимо любое вмешательство, независимо от того, какой это телеканал – Общественный вещатель или другой. У журналистов должна быть возможность делать свое дело в свободной среде, распространять информацию, и препятствование этому является преступлением», – заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



По его словам, он ещё раз призывает всех воздержаться от подобных действий и дать СМИ возможность работать в свободной среде.



«Я категорически не приемлю язык ненависти. Если имеет место вмешательство, абсолютно немыслимо, чтобы кто-либо препятствовал работе СМИ, каким бы оно ни было – приемлемым или неприемлемым для кого-то. Мы живём в условиях общества с ярко выраженной поляризацией, и в этой поляризованной среде СМИ также поляризованы. Понятно, что кому-то могут не нравиться стандарты освещения, сюжеты или мнения друг друга. Однако, несмотря на это, закон и Конституция обязывают нас уважать свободу выражения всех и предоставлять СМИ возможность освещать события так, как они считают нужным», – отметил Леван Иоселиани.





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