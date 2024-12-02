

Европейский вещательный союз осуждает факты нападения на журналистов в Грузии

02.12.2024 18:51





Европейский вещательный союз осуждает нападения на журналистов в Грузии.



«Десятки журналистов и работников СМИ подверглись физическому нападению со стороны спецназа во время протестов, в том числе сотрудник Общественного вещателя Грузии (ОВГ) Давид Беджанишвили, который пострадал во время акции протеста в Тбилиси.



Кроме того, мы обеспокоены попыткой насильственного проникновения демонстрантов в здание Общественного вещания в эти выходные.



Все акты насилия или запугивания в отношении представителей прессы совершенно неприемлемы.



Свобода прессы является краеугольным камнем любого демократического общества. EBU призывает все заинтересованные стороны поддержать это фундаментальное право и обеспечить, чтобы журналисты могли свободно и безопасно работать в Грузии, освещая текущие протесты», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.





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