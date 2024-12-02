

Омбудсмен: полиция превышает свои полномочия — это «зверство»

02.12.2024 18:56





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани подчеркнул, что ему вовсе не трудно оценивать и не трудно заявить о том, что он видит. Он назвал абсолютно неприемлемым, когда полиция превышает свои полномочия на акциях протеста в Тбилиси.



Иоселиани назвал «зверством» действия сотрудников МВД Грузии. По его словам, когда конкретные люди не наказываются за подобные проступки, то это влечет за собой более «брутальные» последствия.



Народный защитник сообщил, что его представители посетили уже 156 задержанных лиц, из них 124 утверждают, что «в отношении них применялось насилие, бесчеловечное обращение, что составляет почти 80% задержанных». Иоселиани назвал это «тревожным показателем» и призвал сотрудников полиции не выходить за рамки норм, установленных законом».



«В целом, я называю подобные случаи зверством, поскольку немыслимо так обращаться с людьми, нападать — особенно на журналистов, которые выполняют свои обязанности и передают информацию, что является их конституционным правом. <> Мне на самом деле нетрудно сказать, что абсолютно неприемлемо, когда полиция превышает свои полномочия.



Самое главное, такие действия должны повлечь за собой конкретную ответственность. <> Каждый раз, когда проводится новая акция протеста, мы видим, что подобные действия характеризуются еще большей жестокостью», — отметил Иоселиани.



Народный защитник Грузии подчеркнул важность проведения расследования конкретных фактов со стороны Специальной следственной службы, чтобы они имели ощутимые результаты.



Леван Иоселиани коснулся и факта присутствия несовершеннолетнего ребенка (предположительно, до 10 лет — ред.) на акции протеста. На кадрах видно, что ребенко выбегает и что-то бросает в кордон спецназа. Кто-то снимает это снимается на телефон. Омбудсмен подчеркнул, что дети должны находиться в безопасной среде.



«Исходя из лучших интересов этого ребенка надо было увести его с этого места, и поэтому я призвал к этому его родителей. Я буду делать это и в другое время, когда увижу, что ребенок находится вблизи водомета, направленного на протестующих. Ребенок должен находиться в безопасной среде, <а не там, где эпицентр напряженности>», — сказал Леван Иоселиани.



Отметим, неправительственные организации заявляют о непропорциональной силе со стороны представителей МВД во время акций протеста. АМЮГ сообщила, что 1-2 декабря в более десятих эпизодах спецназ продолжал применять специальные средства против мирных демонстрантов, включая водометы и слезоточивый газ.



В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после очередного силового разгона акции протеста в Тбилиси вновь поблагодарил главу МВД и правоохранителей за хорошо проделанную работу: лучше, чем в Америке и Европе, отметил он.



МВД Грузии заявило, что по обвинению в нападении на сотрудников полиции и повреждении предметов путем поджога на акции протеста задержано 3 человека (преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии, предусматривает до 7 лет лишения свободы), а число задержанных в административном порядке, по данным на утро 2 декабря, составляет 224.





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