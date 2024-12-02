

Представители разных профессий выражают солидарность с протестующими в Грузии

02.12.2024 19:13





«Приостановка переговоров с Евросоюзом со стороны Грузии противоречит Конституции страны», - заявляет часть профессоров и сотрудников государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. Они указывают на «грубые нарушения гарантированного права на протест и факты жесткого противостояния с гражданами» и выражают солидарность со «студентами и всей молодежью Грузии».



Критикуют «Грузинскую мечту», и лекторы и студенты Европейского университета, «европейское будущее важно для студентов и преподавателей Европейского университета», - говорится в письменном заявлении представителей вуза.



Со схожим заявлением выступает и Международная ассоциация альпинистов, представители которой подчеркивают, что власти Грузии «грубо нарушили статью 78 Конституции Грузии».



«Мы решительно осуждаем незаконные действия самопровозглашенного, незаконного, пророссийского правительства», - говорится в заявлении.



Члены ассоциации также призывают спортивные федерации «заявить о своей четкой позиции против насильственных, незаконных действий властей».



Часть служащих Международной торговой палаты в Грузии (ICC-Georgia) также «осуждает антиевропейское заявление «Грузинской мечты»»:



«В знак солидарности с подавляющим большинством грузин, которые хотят независимой и свободной европейской Грузии, ICC-Georgia твердо поддерживает каждого мирного протестующего. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку этому движению и усилить его голос, мы решили объявить трехдневную забастовку. Наши офисы будут закрыты до 5 декабря 2024 года», - говорится в заявлении Международной торговой палаты в Грузии.



Объединение профсоюзов Грузии заявляет, что «только посредством европейской интеграции можно добиться благосостояния общества, обеспечения социальной безопасности, достойной занятости и в целом непоколебимой защиты и уважения прав человека». Представители объединения осуждают правоохранителей за факты насилия на акциях протеста и призывают власти привлечь к ответственности превысивших полномочия.





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