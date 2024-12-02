

МИД Украины призвал власти Грузии не пугать людей «украинским сценарием»

02.12.2024 19:38





В Министерстве иностранных дел Украины вновь осудили чрезмерное применение силы к проевропейским протестующим в Грузии и упрекнули Тбилиси за попытки запугать граждан "украинским сценарием", чтобы сдержать от протестов против отката демократии.



Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали 2 декабря.



В МИД осудили продолжающиеся нарушения прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии.



"Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа", – отмечают в заявлении.



В МИД выразили недоумение попытками топ-чиновников в Грузии уверять, что они не отказывались от евроинтеграции, одновременно своими действиями меняя курс страны в сторону Москвы – "как в свое время пресловутые украинские политики, которые пытались развернуть Украину с пути в ЕС в российское ярмо".



"Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий", – заявили в МИД.



В ведомстве также выразили солидарность с грузинскими дипломатами, которые публично выступили против действий власти.



"Убеждены, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье. Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", – заключают в заявлении.



Как известно, в Грузии несколько дней продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.



Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.





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