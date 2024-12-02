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Комиссия Рийгикогу призывает ЕС активнее реагировать на подавление мирных протестов в Грузии
02.12.2024 19:56
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам в понедельник выступила с заявлением, в котором призывает государства-члены ЕC быстро реагировать и действовать в эти все более критические для демократии в Грузии времена.
В своем заявлении комиссия осуждает жестокое подавление мирных демонстраций, осуществленное при поддержке наступающего российского империализма, и призывает прекратить применение любого насилия в отношении народа Грузии.
Также комиссия призывает государства Европейского союза быстро реагировать и действовать в эти все более критические для демократии в Грузии времена. «Поскольку ситуация в Грузии с каждым днем только усугубляется, мы считаем необходимым единое и незамедлительное введение санкций со стороны государств ЕС в отношении людей, незаконно захвативших власть в результате фальсификации выборов, - сообщает комиссия по иностранным делам. - Для завершения конституционного кризиса и восстановления демократии в Грузии неизбежно необходимо организовать новые парламентские выборы».
Комиссия выражает поддержку народу Грузии, поддерживающему демократическое и проевропейское будущее страны, и президенту Саломе Зурабишвили как единственному независимому конституционному институту, отстаивающему демократию в Грузии.
Комиссия по иностранным делам выступила с заявлением на прошедшем сегодня заседании, во время которого прошло обсуждение последних событий в Грузии. Обзор ситуации комиссии представила посол Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар.
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