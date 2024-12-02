

Против митингующих у парламента применили водомет

02.12.2024 20:57





Против митингующих у парламента применили водомет, после чего МВД Грузии сделало заявление.



Перед зданием парламента Грузии, где 5-й день проходит акция протеста и перекрыт проспект Руставели, протестующие скандируют: «Рабы, рабы!». В знак протеста они били по железной ограде парламента, после чего и был задействован водометный автомобиль.



МВД Грузии уже сделало заявление, в котором подчеркивается, что с начала митинга у парламента наблюдались незаконные формы выражения протеста - они наносят ущерб инфраструктуре на местах, приносят с собой различные опасные предметы, которые могут быть использованы для насильственных действий, как и в прошлые дни.



Ведомство призывает участников акции протестовать в рамках, разрешенных законом, в противном случае «за каждым противоправным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны полиции».



Напомним, что акции протеста в Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.





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