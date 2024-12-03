

Посол Грузии в Чехии подала в отставку

03.12.2024 01:07





Посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе подала в отставку. Об этом она написала в социальной сети Х.





«Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны на протяжении десятилетий, способствовать ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры и, в то же время, защищать ее суверенитет и территориальную целостность. Я остаюсь верной будущему Грузии!"



Напомним, что ранее ушли в отставку послы Грузии в Болгарии, Нидерландах, Италии, США.





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