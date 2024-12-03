

Сын покинувшего пост заглавы МИД Грузии: На мою семью может быть совершено нападение

03.12.2024 05:04





Давид Джанджалия, сын покинувшего пост замминистра иностранных дел Грузии Теймураза Джанджалия, заявил, что на него и членов его семьи может быть совершено нападение.



«Я получил информацию из нескольких источников о том, что в отношении меня и членов моей семьи планируется физическое нападение. Это может произойти у подъезда, на акции или в других обстоятельствах», — написал Давид Джанджалия в Facebook в ночь на 3 декабря.



«Если что-то произойдет, я хочу, чтобы вы заранее имели эту информацию».



Он предупредил, что провластные пропагандистские телеканалы могут выставить его семью «преступниками» и «террористами». Но теперь «вы уже имеете достоверную информацию».



Из слов молодого мужчины следует, что его отец Теймураз Джанджалия подал в отставку с должности заместителя министра иностранных дел Грузии по собственному решению.



«Моя семья всегда твердо стояла на истинных грузинских ценностях. <…> Я с детства знал, что достоинство – превыше жизни, и никогда ничего ни секунды не боялся и никогда не буду бояться, пока я честен перед своей совестью».



Напомним, 30 ноября появились сообщения о том, что замглавы МИД Грузии Теймураз Джанджалия подал в отставку. 1 декабря премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что это было запланированные кадровое решение, принятое новым министром иностранных дел Макой Бочоришвили.



Источник: СОВА

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