

Президент Грузии: Люди поднимаются против российского марионеточного режима

03.12.2024 05:05





Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала на своей площадке X очередной пост с критикой властей, которые она назвала «российским марионеточным режимом».



«#GeorgiaProtests: По всей Грузии люди поднимаются против российского марионеточного режима. От столицы до самых маленьких городов – это движение, не похожее ни на что в нашей истории.

Месседж ясен:

Верните мне мой голос!

Верните мне мое европейское будущее!».



Источник: СОВА

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