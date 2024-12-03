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Президент Грузии: Люди поднимаются против российского марионеточного режима
03.12.2024 05:05
Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала на своей площадке X очередной пост с критикой властей, которые она назвала «российским марионеточным режимом».
«#GeorgiaProtests: По всей Грузии люди поднимаются против российского марионеточного режима. От столицы до самых маленьких городов – это движение, не похожее ни на что в нашей истории.
Месседж ясен:
Верните мне мой голос!
Верните мне мое европейское будущее!».
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