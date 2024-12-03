

Участники акции у первого корпуса ТГУ покинули территорию сразу после появления полицейских сил

03.12.2024 09:44





Участники акции у первого корпуса ТГУ покинули территорию сразу после появления сил полиции.



Перед этим часть участников акции перекрыла дорогу возле первого корпуса ТГУ, устроила баррикады и развела огонь.



На данный момент территория полностью занята представителями спецназа и правоохранителями. Они освобождают проспект Чавчавадзе от баррикад, воздвигнутых протестующими. Также на месте водомет.





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