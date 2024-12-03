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Участники акции у первого корпуса ТГУ покинули территорию сразу после появления полицейских сил


03.12.2024   09:44


Участники акции у первого корпуса ТГУ покинули территорию сразу после появления сил полиции.

Перед этим часть участников акции перекрыла дорогу возле первого корпуса ТГУ, устроила баррикады и развела огонь.

На данный момент территория полностью занята представителями спецназа и правоохранителями. Они освобождают проспект Чавчавадзе от баррикад, воздвигнутых протестующими. Также на месте водомет.


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