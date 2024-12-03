

«Грузинский легион»: Категорически отрицаем информацию о присоединении к протесту в Тбилиси

03.12.2024 09:45





«Грузинский национальный легион» распространил официальное заявление, в котором подчеркнул, что не намерен участвовать в процессах в Грузии, где продолжаются массовые протесты. Таким образом, воюющее в Украине добровольческое подразделение опровергло вбросы о возможной переброске грузинских бойцов на родину.



«В последнее время российская пропаганда начала распространять ложные утверждения о том, что «Грузинский легион» планирует вернуться в Грузию и принять участие в акциях протеста.



Мы категорически отрицаем эти необоснованные обвинения. Мы полностью поддерживаем справедливое возмущение грузинского народа по поводу решения правительства Грузии приостановить продвижение к вступлению в ЕС, но наша борьба остается здесь, в Украине, где находится наш общий враг.



С 2014 года «Грузинский легион» неизменно привержен Украине и будет продолжать противостоять российской агрессии. Наша преданность победе Украины непоколебима, и мы будем оставаться на передовой до тех пор, пока эта цель не будет достигнута».



Заявление «Грузинского легиона» уже прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Очень важное официальное опровержение ложных сообщений о том, что грузинские солдаты в Украине придут и присоединятся к протесту. Чистая пропаганда. Единственная война – это та, которую «Грузинская мечта» развязала против грузинского народа», — написала она в своем микроблоге на площадке X.



Ранее президент говорила, что получила несколько сообщений, будто грузинские бойцы из Украины собираются вернуться в Грузию или уже прибыли для того, чтобы в качестве военных включиться в протест.



«Это – прямая провокация. Такого не происходит, никто в это не поверит, поскольку это прямо направлено против протеста. Это то, что более всего беспокоит правящую партию», — заявила Зурабишвили 1 декабря.



Источник: SOVA.NEWS

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