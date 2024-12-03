

Глава МИД Грузии пояснила, почему власти не вносят в повестку дня до 2028 года вопрос евроинтеграции

03.12.2024 11:09





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили подчеркнула, речь не идет об отказе от евроинтеграции. По словам министра, внутри страны и за ее пределами есть акторы, которые «воспринимают все так, как им нужно» — так, закон «О прозрачности иностранного влияния» (закон об иноагентах — ред.) превратился в «российский закон», также завление о том, что до 2028 года вопрос евроинтеграции просто будет снят с повестки дня, но работа продолжится, по их нарративу, было истолковано для общества как «отказ» от евроатлантических устремлений правительства Грузии.



«Когда мы говорим, что до 2028 года мы не будем ставить на повестку дня этот вопрос актуально, то это не исключает того, что, в случае политического решения с другой стороны — что является предпосылкой того, чтобы начать переговоры — безусловно, мы войдем в этот процесс.



Однако это политическое решение должно быть принято со стороны ЕС. И вот эта позиция была понята или воспринята так, будто мы останавливаем интеграцию в Евросоюз. Напротив, чтобы не произошло именно то, что, когда в декабре будет проведен Совет Евросоюза и когда примут решение о том, мол, давайте на данном этапе не откроем переговоры <о вступлении> с Грузией, — вот чтобы это решение <ЕС> не было «продано» в грузинском обществе таким образом, будто все завершилось, что это конец страны, что закончилась евроинтеграция и что нам нечего делать с Европой, <поэтому и было принято такое решение>.



Это не так. Это не может быть таким образом: это — наш выбор, и не только наш выбор. Теперь это и выбор Евросоюза — после того, как Грузия является страной-кандидатом <в членство в ЕС>, и конечно, мы вместе должны сделать так, чтобы этот процесс каким-то образом был приведен в свои рамки. И устроить все так, чтобы Грузия мирно и стабильно стала членом Евросоюза» , — подчеркнула Бочоришвили.



Глава МИД отметила, что для этого необходимы шаги и со второй стороны, поскольку Грузия уже не раз заявляла, что желает стать членом европейской семьи.



«Но для этого необходимы встречные шаги и партнерские отношения, чего зачастую, как мы видим, <нет> — предпринимаются иные шаги. В том числе очень тяжелая резолюция Европарламента, которая, фактически превратилась в инструмент для использования в политической жизни Грузии», — заявила Бочоришвили.



Таким образом, заявление премьера Грузии, подчеркнула министр, — это превенция со стороны властей, чтобы не допускать спекуляции темой евроинтеграции, что также было воспринато иначе, как будто в этом процессе был поставлена точка.



Напомним, акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором.



С экстренным заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Брифинг главы государства прошел сразу после встречи с оппозиционными лидерами. В своей речи президент, кроме прочего, призвала оппозицию объединиться и координировать свои действия.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Он назвал решение правительства Грузии «крайне разочаровывающим, крайне печальным».



Вслед за решением властей последовала реакция представителей общественности: служащих в МИД Грузии, Минюсте, Минобороны, судебной системы; послы Грузии в ряде стран покинули должность по своей воле, отреагировали вузы и часть представителей грузинского бизнеса.



Также отметим, что 1 декабря США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сказано в распространенном Госдепартаментом заявлении.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление со стороны США о прекращении с Грузией стратегического партнерства «временным явлением». Постфактум он прокомментировал и отставку с должности посла Грузии в США Давида Залкалиани, отметив, что этот факт вызывает чувство сожаления.



Источник: СОВА

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