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На проспекте Чавчавадзе правоохранители применили водомет, на месте работает служба очистки


03.12.2024   11:09


На проспекте Чавчавадзе работает служба очистки. Недавно в окрестностях ТГУ прошло полицейское мероприятие. Спецназ применил водомет.

Со стороны проспекта Меликишвили на месте появился отряд специального назначения. Также привезли спецтехнику. Прозвучал предупреждающий сигнал протестующим разойтись, в противном случае будут предприняты предусмотренные законом меры.

Участники митинга начали бросать в правоохранителей пиротехнику, после чего был использован водомет. Был потушен пожар, который протестующие устроили на искусственно возведенных баррикадах.

До того как был использован водомет, протестующие начали двигаться в сторону парка Ваке.

На данный момент участников акции возле первого корпуса ТГУ уже нет.


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