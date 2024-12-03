

На проспекте Чавчавадзе правоохранители применили водомет, на месте работает служба очистки

03.12.2024 11:09





На проспекте Чавчавадзе работает служба очистки. Недавно в окрестностях ТГУ прошло полицейское мероприятие. Спецназ применил водомет.



Со стороны проспекта Меликишвили на месте появился отряд специального назначения. Также привезли спецтехнику. Прозвучал предупреждающий сигнал протестующим разойтись, в противном случае будут предприняты предусмотренные законом меры.



Участники митинга начали бросать в правоохранителей пиротехнику, после чего был использован водомет. Был потушен пожар, который протестующие устроили на искусственно возведенных баррикадах.



До того как был использован водомет, протестующие начали двигаться в сторону парка Ваке.



На данный момент участников акции возле первого корпуса ТГУ уже нет.





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